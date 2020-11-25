Рынок "Столичный" заявил об информатаке и ответил на обвинения "активистов"

Администрация крупного оптового рынка "Столичный" назвала неправдивой информацию активистов о попытке владельцев инициировать фиктивное банкротство предприятия.

Накануне активисты "Стопкор" заявили, что владельцы "Столичного" якобы вывели деньги иностранного инвестора и планируют обанкротить рынок.

В администрации распространили заявление, в котором обвинения назвали полностью неправдивыми.

"Во-первых, опубликованная в СМИ статья содержит ссылки на информацию, предоставленную им "активистами". Во-вторых, информация не содержит никаких доказательств изложенных фактов относительно руководства, собственников, инвесторов и других лиц, фигурирующих в статье. Рынок Столичный полностью ее опровергает", — говорится в заявлении.

"В-третьих, 18 августа 2020 мы уже публиковали свое обращение к орендаторам, что неизвестные лица планировали рейдерский захват рынка "Столичный", и благодаря быстрой реакции Администрации рынка (обращению в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и опубликованном об этом сообщении на официальном сайте предприятия официальных страницах в социальных сетях) их планы не были реализованы. В-четвертых, время от времени арендаторы получают так называемые "письма" о прекращении осуществления оплат по договорам аренды и другие сообщения, в которых арендаторов склоняют не вносить арендную плату на счета предприятия", — подчеркнула администрация рынка.

"Мы понимаем, что Рынок "Столичный" является прибыльным предприятием и привлекает лиц, которые хотели бы завладеть им. Но… На сегодня Рынок "Столичный" ведет нормальную предпринимательскую деятельность и администрация рынка будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением об установлении лиц, распространяющих ложную информацию", – резюмировали в заявлении.