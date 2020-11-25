Нацполиция потратит 100 тысяч гривен на гироскутеры и электросамокаты

Целевое назначение приобретения техники не раскрывается.

Национальная полиция хочет закупить два гироскутера, два гироборда, два электросамоката и два моноколеса за 100 тысяч гривен. Соответствующий тендер опубликован в системе закупок ProZorro.

Нацполиция хочет закупить, в частности, 2 гироскутера типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 или эквивалент, 2 гироборда типа IO CHIC SMART-F / S3 Black или эквивалент, 2 электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 или эквивалент, 2 моноколеса типа INMOTION SCV V5 + black или эквивалент.

Тендер опубликован 24 ноября.

Общая стоимость всех товаров составляет 101 589 гривен. Причина закупки не указана.

Напомним, руководитель коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" уволен с должности после того, как предприятие приняло самостоятельное решение о закупке нового автомобиля Toyota Land CRUISER. Такое решение не было согласовано с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.