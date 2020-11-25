Украинцы завалили жалобами контакт-центр МОЗ: в больнице Сумской области не хватает койко-мест

В основном жалобы поступают на работу семейных врачей и на услуги в больницах.

Украинцы стали часто обращаться в контакт-центр МОЗ Украины по противодействию COVID-19 с жалобами на работу семейных врачей и медицинские услуги в больницах.

Об этом передает ДС.

"На сегодня к нему (контакт-центру) поступило свыше 49 тыс. обращений от наших граждан. Все они дозвонились, а там, где был прерван звонок, мы перезвонили и выяснили, в чем проблема", – сказал Кучер во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

По его словам в основном жалобы поступают на работу семейных врачей (36% позвонивших) и на услуги в больницах (26%). При этом на работу лабораторий (10%), поликлиник и амбулаторий (8%) жалуются значительно меньше граждан. Сдача ПЦР-тестов вообще мало интересует людей. Только 1,59% обратившихся в контакт-центр МОЗ заявили, что существует большая проблема сдать тест на коронавирус.

По его словам, около 36% — это жалобы на работу семейных врачей, 26% — на услуги в больницах, 10% — на работу лабораторий, 8% — на работу поликлиник и амбулаторий. При этом жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест составляют только 1,59%.

Замминистра отметил, что наиболее оперативно горячая линия МОЗ работает в Волынской, Винницкой, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Напротив, в Сумской области, обращения граждан обрабатываются с низкой оперативностью, несмотря на то что в этом регионе жалоб на медицинские учреждения поступает больше всего.

"К сожалению, остается одна из областей с достаточно низким уровнем обработки запросов — это Сумская область. И я надеюсь, что там сейчас происходят определенные кадровые изменения, и эти вопросы будут решены и область начнет оперативно обрабатывать обращения", – подчеркнул Кучер.

Он также уточнил, что 52% звонков всех звонков касаются диагностики, около 10% – амбулаторного лечения, бесплатных и платных тестов – 7%, примерно столько же – вопросов подписания деклараций. С вопросом о порядке прохождения самоизоляции обратились 5% позвонивших.

О катастрофической ситуации с коронавирусом в Сумской области свидетельствуют сообщения местных жителей. Об этом сообщает Обозреватель.

По словам активиста Сергей Пушко в больнице города Путивль на дно койко-место приходится два пациента, заболевших коронавирусом, и заведение не принимает даже тяжело больных.

"После смерти женщины в Путивле, которой не оказали помощь, они впервые подтвердили, что у них в районах по два человека на одно койко-место. Власть пишет победные реляции о том, что у них заполняемость на 60%. Но, по словам знакомых, которые переболели коронавирусом, там очередь и для блатных. Не принимают даже тяжелых больных", – сказал Пушко.

Жительница Сум Лидия Жало, у которой от коронавируса умер брат, рассказала, что мужчина несколько дней общался с семейным врачом, когда почувствовал себя плохо, но его так и не госпитализировали.

"Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо… В воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал", – отметила женщина.

Она добавила, что когда у брата взяли ПЦР-тест, и он сделал КТ, выяснилось, что у него поражено 56% легких.

"При этом сатурация была 96−97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла в реанимацию больницы № 5", – сказала Лидия.

Женщина также рассказала о частых случаях смерти в реанимации больницы, нехватки лекарств в регионе, жутких условиях работы врачей.

"Я бы хотела пригласить нашего президента Зеленского полечиться не в Феофании, а тут, в Сумах, в больнице № 5. Здесь нет тренажеров, нет всех лекарств, пусть приезжает и полежит тут", – сказала Лидия Жало.

Напомним, в пятницу, 20 ноября в Офисе Президента Украины прокомментировали вероятность введения "новогоднего локдауна".