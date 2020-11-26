ПРАЛЬНА МАШИНКА LG З ТЕХНОЛОГІЄЮ AI DD: УДОСКОНАЛЕНЕ «РОЗУМНЕ» ПРАННЯ

Iнтелектуальні пральні машини – красномовний приклад того, як штучний інтелект впевнено завойовує все нові частини нашого дому. Здається, на цей раз технології таки точно вгодили усім – і тим, хто обожнює прання та ретельно доглядає за речами, і тим, хто терпіти його не може й намагається оптимізувати цей процес, – бо роблять усе бездоганно, швидко і неперевершено.

Справа у тім, що машина із технологією AI DD вміє самотужки підбирати найоптимальніший режим прання для білизни, розпізнаючи не лише вагу, але й м’якість тканини. Отримані дані пральна машина порівнює з результатами із бази даних з понад 20 000 тестових завантажень речей та обирає найбільш подібний алгоритм саме для цього прання.

Завдяки інтелектуальним функціям LG ThinQ, що можуть об’єднувати всю побутову техніку LG в «розумний будинок», ви зможете керувати пральною машиною не тільки за допомогою сенсорного дисплея, але і дистанційно, зі свого смартфона по Wi-Fi. Також у вас є можливість завантаження нових програм для прання чи сушки, залежно від того, які саме речі потребують догляду. І, що важливо – оперативно відслідковувати витрати і контроль електроенергії та води, а також пильнувати і вчасно здійснювати дистанційну діагностику пристрою.

Сміливо довірте «розумній» пральній машині шовкову сукню чи пуховик із натуральним наповненням – і заразом зекономте час на досліжденні етикеток. Результат буде найкращим.

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