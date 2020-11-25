Одесским чиновникам прислали конверт с отравляющим веществом
По предварительным данным, вещество оказалось ртутью.
В Одессе неизвестные отправили в государственное учреждение конверт с ртутью. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Конверт обнаружили в одном из государственных учреждений Малиновского района при разборе почты с уличного почтового ящика.
На место происшествия приехали следователи и ГСЧС. По предварительным данным, вещество оказалось ртутью. Ее направили на утилизацию.
По данным местного издания "Думская", инцидент произошел в полдень в здании Первого Малиновского отдела государственной исполнительной службы по адресу Генерала Петрова, 42.
Бумажный конверт, в котором находился неизвестный порошок желтого цвета, был запакован в прозрачный полиэтиленовый пакет.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядовитыми веществами.
Напомним, недавно в школе Харькова обнаружили колбы с боевым отравляющим веществом.