Одесским чиновникам прислали конверт с отравляющим веществом

По предварительным данным, вещество оказалось ртутью.

В Одессе неизвестные отправили в государственное учреждение конверт с ртутью. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Конверт обнаружили в одном из государственных учреждений Малиновского района при разборе почты с уличного почтового ящика.

На место происшествия приехали следователи и ГСЧС. По предварительным данным, вещество оказалось ртутью. Ее направили на утилизацию.

По данным местного издания "Думская", инцидент произошел в полдень в здании Первого Малиновского отдела государственной исполнительной службы по адресу Генерала Петрова, 42.

Бумажный конверт, в котором находился неизвестный порошок желтого цвета, был запакован в прозрачный полиэтиленовый пакет.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядовитыми веществами.

Напомним, недавно в школе Харькова обнаружили колбы с боевым отравляющим веществом.