В Нацмузее Революции достоинства рассказали на что ушли 150 млн, выделенные на строительство мемориала

В Музее Майдана заявили, что деньги не исчезли бесследно – большей частью они были потрачена на строительные материалы. Которые так и не добрались до места строительства.

В Национальном музее Революции достоинства отрицают хищение государственных средств, которые должны были пойти на строительство мемориала Героев Небесной – большая часть суммы была уплачена подрядчикам за стройматериалы.

"Когда рассказывают, что деньги были украдены, – это неправда: материалы все есть", – заявила заведующая строительного отдела Музея Наталия Бойкив на пресс-конференции в среду в Киеве, передает "Интерфакс". Выступающая не уточнила, где именно закупленные материалы находятся в настоящее время.

Докладчица напомнила, что согласно экспертному отчету, "общая сметная стоимость, это 170 миллионов и 877 тысяч гривен, из которых 154 миллиона – это средства, которые выделяются на само строительство для генподрядчика".

Бойкив отметила, что по итогу тендерных торгов, которые состоялись в конце 2018 года, победителем стало ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация". С этой фирмой музей заключил договор на сумму 148,8 миллиона гривен, за которые та согласилась построить мемориал Героев Небесной сотни.

После чего, по решению Кабмина, генподрядчику был выдан аванс в размере 111 миллионов гривен, однако строительство так и не началось. По словам Бойкив, так случилось "потому что активисты и также Генпрокуратура не разрешили".

"Но у нас есть эти месяцы, когда генподрядчик, поскольку есть технология производства, закупает все материалы. Большинство материалов – импортного производства, и доставка, растаможка заняли около двух-трех месяцев", – сообщила представитель музея Революции достоинства.

Завотделом строительства Нацмузея уточнила: "Из этих 111 млн были закуплены: белый гранит на 32 миллиона и 325 тысяч гривен, осветительные приборы на 8 миллионов и 646 тысяч гривен и деревья – липы, которым 20-24 года, кабельно-проводниковая продукция на 5,6 миллиона гривен".

Напомним, пресс-служба музея Революции достоинства заявила о проведении обысков утром в четверг, 19 ноября. Директор музея Игорь Пошивайло сообщил, что у него дома тоже проходил обыск. В тот же день СБУ подтвердила факт их проведения в рамках уголовного производства по делу о хищении средств, выделенных на строительство объекта. Санкцию на обыски выдал Голосеевский районный суд Киева.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 миллионов гривен.

Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", – отметили в СБУ.