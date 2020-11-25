Украинец создал приложение для глухих, которое переводит чужую речь в жестовый язык

У приложения есть функция предупреждения пользователей об опасных звуки рядом, а также собственный видео-колл-центр с переводчиками жестового языка.

Украинец, специалист по ИТ-технологиям Виталий Потапчук создал мобильное приложение для неслышащих и слабослышащих, которое позволяет им общаться с другими людьми, и помогает решать, как повседневные задачи, так и в экстренных ситуациях.

Как сообщает "5.ua", Потапчук, и сам является слабослышащим человеком и занялся этим направлением еще в 2015 году, основав стартапа "BeWarned".

"Неслышащие люди никак не воспринимают текстовую или устную речь, поскольку этот язык является дополнительным для них и он требует изучения. Неслышащие мыслят языком жестов", – рассказал он в интервью проекту "Дивогляд". Впрочем, по словам Потапчука, первоначально было создано приложение, которое трансформировало чужую речь в текст на экране гаджета. Также у него была функция предупреждения пользователей вибрацией об опасных звуках поблизости, таких как гудки, сигналы, взрывы и прочее.

Позже стартап трансформировался в компанию "Технологии для людей", которая выпустила приложение для коммуникации "ConnectPro" ("Перекладач жестової мови") и открыла онлайн-видео-колл-центр, со специалистами, обученными языку жестов. Таким образом, люди с нарушением слуха в любое время могут в режиме онлайн пообщаться с переводчиками, которые "покажут" им все, что им говорят люди слышащие, а также переведут их жестовые ответы для их собеседников на язык слов.

"Контактный центр работает круглосуточно, 24/7. По 2019 мы получили около 150 тысяч звонков от людей с нарушением слуха по различной проблематике. Бывали люди, которые ночью попадали в ДТП – мы помогали общаться с полицией. В настоящее время распространена практика, когда переводчики в нашем контактном центре переводят в суде", – рассказал собеседника издания.

По его словам Потапчука, с помощью приложений его компании даже совершенно неслышащий человек сможет интегрироваться в общество более чем на 80%. В Украине проживает около 2 миллионов людей с нарушением слуха, из них примерно 400 тысяч – глухие.