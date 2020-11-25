В одесских больницах осталось 15 свободных мест для больных коронавирусом

Представитель мэрии добавил, что ситуация с COVID-19 в Одессе ухудшается с каждым днем.

В опорных медучреждениях Одессы по состоянию на 16:00 25 ноября осталось лишь 15 свободных мест для госпитализации больных коронавирусом.

Об этом сообщили изданию "Думская" в мэрии города.

Вместе с тем облгосадминистрация предоставляет другую информацию. По ее данным, общая загруженность больниц региона на утро составляла 63%, при этом из городских клиник хуже всего ситуация в ГКБ №1, где заняты 100% "ковидных" коек и ГКБ №10 (98%).

Как утверждают в ОГА, в ГКБ №5 свободно 60% мест для больных с COVID-19 – 191 койка.

В муниципалитете говорят, что у областной власти неверные сведения.

"По инфекционной больнице они считают процент от общего коечного фонда, по пятой дали сумму развернутых и планируемых", – заявили изданию в пресс-службе горсовета.

Представитель мэрии добавил, что ситуация ухудшается с каждым днем.

"Если раньше была текучка пациентов, то сейчас все койки заняты тяжелыми больными, которые, как вы понимаете, сразу не выздоравливают", – отметил он.

По его словам, вскоре горздрав планирует развернуть дополнительно 40 коек, но это вряд ли улучшит положение.

Волонтеры тоже говорят, что свободных мест в больницах Одессы практически не осталось.

Ранее бывший главврач Одесской областной больницы, действующий доктор Сергей Калинчук сообщил, что в связи с ограниченным количеством коек и медицинского персонала в Одессе теперь госпитализируют только самых тяжелых пациентов с COVID-19.