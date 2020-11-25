В Николаеве заблокирована работа похоронной службы: горожане стали заложниками "ритуальных" бизнес-войн

Работа похоронной службы Николаева будет принудительно остановлена уже с четверга. Что делать с телами усопших – неизвестно.

Нацполиция Николаева расследует факт присвоения государственного имущества коммунальным предприятием "Николаевская ритуальная служба". В офисе службы прошли обыски полиции.

Директор городского ритуального КП Александр Сагайдак уже поставил горожан, у которых умерли близкие, в известность, что в ближайшее время похоронить на кладбищах города Николаева никого не получится, поскольку это будет противозаконно.

"Уважаемые николаевцы, сегодняшние действия сотрудников Центрального отделения полиции заблокировали работу коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Мы не можем в дальнейшем работать и законно проводить захоронения, так как даже книгу регистрации погребений у нас забирают", – заявил Сагайдак у себя в Facebook в среду, 25 ноября.

По его словам: "За этими действиями стоят такие частные предприятия, как ООО "Летком" и "Довник Бизнес". В свою очередь за этими субъектами предпринимательства стоят такие небезызвестные особы, как Николай Белевят, Максим Бекало и Юрий Чернега, бывший люстрированный сотрудник полиции, которые финансово и связями содействуют этому беззаконию".

"Приношу извинения за временные неудобства", – добавил директор городской ритуальной службы.

Местный портал "Николаевские новости" со ссылкой на комментарий полиции сообщает: "В среду, 25 ноября следователи, оперативники и криминалисты прибыли на предприятие с обысками. Изъяты 27 000 гривен и служебная документация. В том числе финансовая отчетность об использовании бюджетных средств на захоронения одиноких горожан, ветеранов войны и труда, а также других категорий малообеспеченных граждан. Ведомости о бесплатных захоронениях".

"Расследуется уголовное производство, начатое по части 1 статьи 190 УК Украины – "мошенничество", и по части 3 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", – сообщили изданию в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

На предприятии изданию рассказали, что уголовные производства открыты по многочисленным жалобам двух частных фирм: "Довник бизнес" и "Летком", которые арендовали помещения в здании "Николаевской ритуальной службы". Мол, у фирм закончился срок аренды, и поскольку коммунальное предприятие решило использовать освободившуюся площадь в своей работе, в продолжении аренды коммерсантам было отказано, а те в ответ взяли и обратились в полицию.