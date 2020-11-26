500 000 грн получили учителя-новаторы на свои проекты от Parimatch Foundation

25 ноября состоялось награждение и обсуждение инициатив учителей физкультуры, которые прошли в финал конкурса от Parimatch Foundation. Преподаватели предложили инновационные методики физического воспитания в школах и получили гранты на общую сумму 500 000 гривен.

Физкультура — часто недооцененный предмет в школьной программе, а ее преподаватели обычно не получают признание, на которое заслуживают. Конкурс проектов учителей-новаторов от Parimatch Foundation исправляет эту проблему: путем конкурсного отбора учителя физкультуры, предложившие лучшие инициативы, получили заслуженное внимание и ресурсы на развитие своих идей. На мероприятии они вместе с экспертами в студии обсудили свои наработки.

"Учителя-новаторы — это о разрушении стереотипов относительно преподавания физической культуры в школе и собственные инновационные подходы к предмету и ученикам. Я была приятно поражена количеством и качеством представленных на конкурс работ. Уверена, что с такими преподавателями у физической культуры большое будущее" — рассказала Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation и член жюри конкурса.

"Сейчас очень актуален вопрос двигательной активности учащихся и детей с особыми образовательными потребностями. Мы, как министерство, вместе с нашими друзьями-партнерами и учителями ищем новые методы и подходы в этих направлениях. Мы надеемся, что это мероприятие станет ежегодным, и со своей стороны будем эту инициативу поддерживать", — отметил Евгений Баженков, и.о. директора Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины.

В мероприятии также приняли участие Роман Греба, Президент Украинской федерации ученического спорта, Мирослав Дутчак, первый проректор по научно-педагогической работе Национального университета физического воспитания и спорта Украины, Ілья Шевляк, президент общественного совета "Спортивный комитет Украины" и Елена Гавриленко, начальник отдела формирования здорового образа жизни Департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта.

Члены жюри отметили введение учителями интересных методик преподавания физкультуры. Финалисты вводили в уроки элементы фитнеса, боевого гопака, скейтбординга. Кроме того, учителя используют YouTube, Instagram и Tiktok для дистанционной работы с учениками. Все это повышает интерес школьников к физическому развитию.

Parimatch Foundation системно развивает школьную физкультуру. В этом году фонд разработал курс «Новая физическая культура» на платформе Prometheus, благодаря которому учителя физкультуры по всей Украине могут повысить свою квалификацию и разнообразить уроки. Также фонд организовал конференцию "Инновации теловоспитания", во время которой специалисты по физическому развитию детей делились своим опытом в прямом эфире.

"В курсе понравилось, что акцент на том, что учитель — лидер. Есть усиленное внимание на качественной коммуникации в системе учитель-дети-родители, раскрыты стратегии создания безопасной образовательной среды, поднята тема полезных привычек педагогов, которые позволяют сохранить ресурс. Спасибо фонду и за конференцию — была собрана сильная команда спикеров, которые учили мыслить по-новому», — поделилась финалистка конкурса Елена Аксенова, заведующая кафедрой РПЗСЖ коммунального учреждения "ЗОИППО" Запорожского областного совета.

В финал конкурса вышло 25 инициатив учителей из Киевской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Одесской, Черниговской, Сумской, Волынской областей. Они предложили проекты в четырех направлениях:

инновационных форм и технологий физического воспитания учащихся начальной школы; инновационных форм и технологий физического воспитания учащихся средней школы; физического воспитания соискателей общего среднего образования в условиях дистанционного обучения; социализации детей с особыми образовательными потребностями средствами физической культуры.

Конкурс проводился в два тура, начавшись сбором заявок с 25 октября и закончившись объявлением победителей с 1 по 15 ноября.