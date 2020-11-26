"Не было изображения горящей свечи", – Нацсовет по телерадиовещанию направил в суд протоколы на девять телеканалов

Среди прочего, Нацсовет назначил внеплановую проверку львовскому каналу "ZIK" за анонс передачи "Реванш соросятни", сообщив, что эта лексема призывает к разжиганию вражды по отношению лицам неопределенной социальной категории "соросята", а также к гражданам США.

В четверг, 26 ноября Нацсовет по вопросам телерадиовещания (НСТРК) Украины сообщил, что по итогам внеплановых проверок было зафиксировано, как девять украинских телеканалов нарушили избирательное законодательство.

В ведомстве отметили, что направляют в суд протоколы об административных нарушениях, допущенных национальными каналами: "112 Украина" и "Newsone", которые в день голосования, 25 октября транслировали в эфире сюжеты с символикой политической партии "ОПЗЖ", а также канал "НАШ", который показывал политическую рекламу партии "Победа Пальчевского".

Кроме того в суд направляются протоколы на региональный львовский ТРК "Z ZIK", которая поддерживала местного кандидата от "ОПЗЖ", запорожский канал "Z", который 25 октября пиарил кандидата на должность Запорожского городского головы, действующего мэра Владимира Буряка, канал "Тернополь 1", который транслировал передачу с рекламой кандидата в мэры от "Батькивщины" Леонида Бицюры, а также на сумской телеканал "V", на телерадиокомпанию "Калужское городское телевидение", и еще один протокол с подобными нарушениями – на телеканал "Ровно 1".

Кроме того, по результатам освещения второго тура местных выборов НСТРК назначил дополнительные внеплановые проверки пяти телевещателей: "Интер", "112 Украина", "V", "ITV Media Group", а также "Z ZIK".

"При освещении хода избирательной кампании указанные вещатели допустили в своей деятельности признаки нарушения… Избирательного кодекса, касающиеся правил распространения политической рекламы и агитации", – сообщается в объявлении Нацсовета.

Кроме того, на сайте НСТРК сообщается, что Нацсовет назначил внеплановую проверку львовской телерадиокомпания "Новые коммуникации" – "Z ZIK" – за разжигание вражды и ненависти. Как сообщается на сайте регулятора в четверг, основанием для проверки стала трансляция 11-го и 12 ноября анонса телемарафона "Реванш соросятни".

"Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США, в отношении которых телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя", – отмечает Нацсовет.

Более того, в этот же день, 26 ноября НСТРК огласил предупреждение телеканалу "Эспрессо", за то, что тот проигнорировал день памяти жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 годах, который отмечается в Украине 13 сентября на общенациональном уровне.

"Было зафиксировано, что 13 сентября в эфире телеканала "ЭСПРЕССО" с 00.00 до 24.00 не было информации о дне памяти. К тому же, на экране этого вещателя в промежутке времени с 00.00 до 18.50 не было стилизованного изображения или горящей свечи, а в 12.00 – объявления минуты молчания с сопровождением звука метронома", – сообщил регулятор.