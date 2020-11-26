В центре Киева начали устанавливать главную елку страны (фото)

Торжественное открытие елки состоится в субботу, 19 декабря.

В центре Киева на Софиевской площади начался монтаж главной елки страны. Чтобы собрать искусственную 31-метровую елку, на площадь уже завезли элементы конструкций. Об этом пишет "Сегодня".

На месте сборки появилась спецтехника, а также бетонные блоки.

"Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобится три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота — 31 метр", – рассказали в международном этнокультурном проекте Folk Ukraine, который организовывает новогодний праздник.

Также известно, что во время установки конструкций, чтобы не повредить плитку на площади, ее прикрыли специальным материалом.

Судя по всему, елку установят в центре площади, а не как в прошлые годы — сбоку. По предварительным данным, торжественное открытие елки в Киеве состоится в субботу, 19 декабря, при этом массового празднования не будет.

Однако, как уточняет Vesti.ua, в столице запланированы лазерное шоу и световые поздравления, каток и шоу "Звездное небо".

Отметим, ранее президент компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодние праздники на Софийской площади Киева Игорь Добруцкий рассказал, что новогодняя елка-2021 будет самой необычной за последние годы.