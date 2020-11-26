Хищения на 8 млн долл в "Укркосмосе": ВАКС исследовал уже 80 томов дела

Чиновник сорвал запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь".

По делу относительно бывшего руководителя "Укркосмоса" и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении более 8 млн долларов, исследовано уже 80 томов доказательств.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Отмечается, что 26 ноября с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде было продолжено исследование доказательств по делу в отношении экс-директора госпредприятия "Укркосмос" и его внештатного советника, которые обвиняются в хищении более 8 млн долларов, предоставленных канадским государственным финансовым институтом для изготовления, выведения на орбиту и запуска спутника "Лыбидь".

В частности, на заседании коллегия судей ВАКС исследовала 23 тома письменных доказательств, заявленных прокурором.

Как отмечается, на сегодняшний день по делу исследовано 80 из 110 томов материалов.

Следующее заседание назначено на 14:00 16 декабря 2020 года.

Отметим, экс-главе "Укркосмоса" инкриминируется злоупотребление служебным положением. Было установлено, что в 2011-2017 годах чиновник вместе с внештатным советником гендиректора Государственного космического агентства Украины вывели из Украины и легализировали 8,245 млн долларов. Деньги предназначались для строительства ракеты на госпредприятии "ПО Южмаш". Сумма была выделена в качестве кредита Украине от Канадского экспортного агентства под гарантии правительства.

Советнику было сообщено о первом подозрении в декабре 2018 года, а 30 января 2019 года НАБУ сообщили о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Таким образом чиновник сорвал запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь".