Брачный договор: практические советы юристов

По официальной статистике Министерства юстиции в 2019 в Украине зарегистрировано 38472 тысяч разводов. Среднегодовой показатель разводов достигает 50% от всех заключенных браков. Раздел имущества становится главным "ужасом наяву" всего бракоразводного процесса. Чаще всего о взаимопонимании речи не идет. Впереди каждого из супругов ждут долгие годы войны в суде и непредсказуемый результат в итоге. При этом количество пар, которые решают заключить брачный договор чтобы обезопасить себя от взаимных "проклятий" не достигает и 2%. Люди не понимают практическую пользу от тех возможностей, которые предоставляет брачный договор и того, как он может спасти от краха жизни "если что-то пойдет не так".

Суть брачного договора

Семейный кодекс Украины (далее – СКУ) предоставляет максимально широкие возможности для самостоятельного урегулирования семейных отношений. Брачный договор, как договоренность, может предусматривать любые условия, но они не должны противоречить законодательству и моральным основам общества.

Брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения между супругами, а также имущественные права и обязанности супругов как родителей (в отношении детей).

Концепция регулирования имущественных вопросов по СКУ следующая: устанавливается общая совместная собственность супругов на все имущество (кроме вещей индивидуального пользования), которое приобретено в браке. Речь идет об общности имущества без определения конкретных долей. То есть, если нет подписанного брачного договора, в большинстве случаев при разводе активы семьи будут делиться судом в обычном соотношении 50/50, при отсутствии дополнительных обстоятельств, при которых суд может изменить эту пропорцию. И не имеет значения, что один из супругов не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). Права на такое общее имущество в браке будут равными.

Исключение составляет перечень имущества, которое принадлежит только одному из супругов и не входит в общее имущество при любых обстоятельствах. Это в частности имущество, полученное в порядке наследования или дарения. Такое имущество получено в браке, но "автоматически" принадлежит только одному из супругов и не подпадает под признак "общности".

Какие вопросы решает контракт

Брачный договор дает право существенно изменить "правила игры" на арене семейных отношений. Супруги могут установить перечень имущества, приобретенного в браке, на которое вообще не будет распространяться режим общей совместной собственности супругов. Они могут установить на такое имущество или режим общей долевой собственности (например, установить соотношение долей 30/70), или режим частной собственности, когда такое имущество будет принадлежать только одному из супругов. И уже в этой ситуации, несмотря на наличие брака, каждый сможет свободно пользоваться и распоряжаться имуществом без согласия другого супруга.

Фактически, можно выделить 3 вида имущества, на которое может распространять свое действие брачный договор:

имущество, приобретенное до брака;

будущее имущество и обязанности;

имущество, приобретенное с момента регистрации брака до заключения брачного договора.

Другие вопросы, на которые дополнительно следует обратить внимание:

правовой режим имущества, подаренного супругам в связи с регистрацией брака;

использование принадлежащего супругам имущества для обеспечения потребностей детей;

порядок пользования жильем;

определение права на содержание.

Многие, к сожалению, недооценивают все "подводные камни" ситуации, когда имущество супругов, не разделено брачным договором и находится по умолчанию в общей совместной собственности. Результаты такой небрежности могут иметь непредсказуемый результат. Так, воистину революционную позицию высказала Большая Палата Верховного Суда Украины (БП ВСУ) в постановлении от 21 ноября 2018. Находясь в браке супруги приобрели квартиру, которую оформили на мужа. Уже после развода начался болезненный и долгий процесс раздела общего имущества. В процессе раздела имущества муж заключил договор займа и, чтобы обеспечить выполнение обязательства по займу, передал эту квартиру в ипотеку. Жена обратилась в суд, где указала на отсутствие согласия с ее стороны на передачу квартиры в ипотеку, поскольку это общее имущество. В результате БП ВСУ признала недействительным договор ипотеки. Основной аргумент — отсутствие согласия жены.

При этом Большая Палата отступила от многих выводов Верховного Суда Украины относительно применения норм права в подобных правоотношениях. Это вызвало большой резонанс в правовом сообществе. Раньше такое дело решилось бы в пользу мужа, но не сейчас. А учитывая то, что у нас суды стараются не отступать от практики ВСУ, это дело – своего рода "прецедент" и дальше будет использоваться как образец.

То есть, даже если расторжение брака состоялось, и часть имущества оформлена на одного из супругов, а в указанном случае муж был титульным владельцем имущества, это имущество продолжает быть общим до его разделения, и у каждого фактически "связаны руки" относительно самостоятельного распоряжения им. При отсутствии брачного договора, где будет четко прописано разделение имущества между супругами, распоряжаться имуществом будучи даже формальным законным владельцем, человек не сможет.

Какие вопросы не решает контракт

Несмотря на свою "масштабность" в урегулировании отношений, есть ряд ограничений для брачного договора. Он не может:

передавать в собственность одному из супругов недвижимое имущество или иное имущество, подлежащее государственной регистрации (например, в брачном договоре не может быть указано, что муж дарит жене квартиру, такой договор дарения должен быть отдельно заключен и удостоверен нотариально);

ставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение;

уменьшать объем прав ребенка;

в отличие от договора о разделе имущества супругов, брачный договор не может менять владельца, то есть брачный договор не является документом, удостоверяющим право собственности на имущество (государственная регистрация права собственности по брачному договору не может проводиться)

регулировать личные отношения супругов (не получится запретить друг другу любое поведение) в отличие от заграницы. В зарубежных странах брачный договор может регулировать вопросы верности, любви, моральной поддержки. Ярким примером является брачный договор Ж. Кеннеди и А. Онассиса, где была предусмотрена компенсация в размере 10 млн. долларов в пользу жены, если муж ее бросит, и в размере 18,7 млн. долларов, если брошенным останется он, но при условии, что брак длился не менее 5 лет.

личные отношения между супругами и детьми также остаются за пределами влияния.

Особое внимание нужно обратить на понятие "чрезвычайно невыгодное материальное положение", поскольку оно может сыграть судьбоносную роль. Это понятие оценочное, неопределенное и подлежит доказыванию стороной. Суды, до недавнего времени, в редких случаях признавали такое положение доказанным и обоснованным и чаще всего не удовлетворяли иск. При этом суд аргументировал свою позицию добровольным согласием стороны на выполнение условий брачного договора, пониманием своих действий и их правовых последствий и предварительным ознакомлением нотариусом с положениями гражданского и семейного законодательства. Все это возлагает на стороны обязанность выполнять подписанный брачный договор.

В последнее время практика изменилась коренным образом. Одно из главных прецедентных решений – постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда от 26.02.2020 года по делу № 755/19197/18. По фабуле дела, почти через 10 лет супружеской жизни супруги заключили брачный договор. Положениями договора предусматривалось, что на недвижимое имущество, приобретенное в браке, не распространяется режим общей совместной собственности. Такое имущество по договору признавалось личной частной собственностью того из супругов, на чье имя оно приобретено и зарегистрировано. Таким образом, в собственности мужа оказались квартира, жилой дом, несколько земельных участков, а также все движимое имущество, которое находилось по местонахождению указанного недвижимого имущества. Кроме этого, стороны договорились, что на все недвижимое имущество и транспортные средства, которые будут приобретены уже после заключения брачного договора распространяются аналогичные условия – только личная частная собственность одного из супругов. Жена подала иск о признании таких положений брачного договора недействительными. В иске жена ссылалась на то, что указанные положения нарушают его права и ставят в крайне невыгодное материальное положение. В результате исковые требования удовлетворены.

Это судебное дело разрушает предыдущую судебную тактику в отношении подобных дел. В спорном брачном договоре четко прописано, что "стороны отметили, что этот брачный договор сторонами прочитан, суть его понятна сторонам, содержание прав и обязанностей, правовые последствия разъяснены нотариусом". Это и есть основной смысл заключения договора и ранее суды на это и указывали, но практика быстро меняется. Поэтому сейчас, при заключении брачного договора, сторонам нужно учитывать такие дела и быть максимально "осторожными". Главный вывод, который нужно сделать – условия брачного договора о том, что все недвижимое и движимое имущество, приобретенное в браке, принадлежит одной из сторон договора, ставят другую сторону в чрезвычайно невыгодное материальное положение и являются основанием для признания недействительными соответствующих положений брачного договора. Когда по брачному договору все имущество достается только одному из супругов – это говорит об отсутствии гармоничного баланса, на который такой договор и направлен в конечном итоге.

Как заключить брачный договор: детали и нюансы

Брачный договор могут заключить только две категории лиц:

супруги (брак зарегистрирован);

подавшие заявление на регистрацию брака (должны быть или поданное заявление в отдел ЗАГС или квитанция киевского документ-сервиса "Готово!").

Учитывайте вопросы гражданства. Когда одной из сторон брачного договора является иностранец, применяются статьи 59, 61 Закона Украины "О международном частном праве". Эти статьи предоставляют право сторонам брачного договора выбрать право одного из супругов или право государства, в котором один из них имеет постоянное место жительства, а в отношении недвижимого имущества – право государства, в котором это имущество находится. Есть случаи, когда брачный договор был заключен в Украине, но в дальнейшем не признавался другим государством, где такое недвижимое имущество находилось. Так, в частности, белорусские нотариусы не всегда имеют право удостоверять брачные договоры о недвижимости, которая находится за границей, поскольку уже есть "печальная" практика.

Нюансы, связанные с гражданством, крайне важны. Если не принять их во внимание, можно свести на нет действие брачного договора в целом. Поэтому, прежде всего – ознакомление с законодательством страны резидентства иностранца и международными договорами, заключенными Украиной и страной резидентства сторон.

Как заключить брачный договор

Для заключения брачного контракта необходимо предоставить нотариусу минимум документов: паспорт, идентификационный код (ИНН), свидетельство о браке (для супругов) или справка о подаче заявления в ЗАГС, а также письменное согласие родителей – для несовершеннолетних детей.

Брачный контракт заключается в письменной форме в трех экземплярах и нотариально удостоверяется государственным или частным нотариусом. Нотариус в обязательном порядке должен разъяснить сторонам сделки их права и обязанности, а также основные положения контракта.

Необходимо обязательно указать в договоре момент вступления в силу, а именно:

брачный договор заключенный до регистрации брака, вступает в силу в день регистрации брака;

брачный договор, заключенный супругами, вступает в силу в день нотариального удостоверения брачного договора.

Надо указать в брачном договоре четкий перечень имущества, приобретенного до заключения брака, и определить правовой статус такого имущества. В этом случае каждый из супругов может решить передать свое имущество на нужды семьи (в общую совместную собственность).

Отвечаем на вопрос: можно ли заключить брачный договор через представителя по доверенности? Однозначно нет. На это указывает постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда от 25 сентября 2019 по делу № 757/10715/17-с. Так, по указанному делу супруги решили заключить брачный договор, однако мужчина находился на территории США. Жена попросила сделать мужчину "на всякий случай" доверенность на его заключение и они договорились, что она не будет использована и муж лично будет подписывать брачный договор. Однако, жена все же воспользовалась доверенностью и в дальнейшем муж узнал, что брачный договор уже заключен его так называемым представителем без его участия. Мужчина подал иск о признании брачного договора недействительным, который суд удовлетворил. Позиция КЦС – брачный договор не может заключаться по доверенности, поскольку представителю запрещено совершать сделку, которая может быть совершена только лично тем лицом, которое он представляет (часть вторая статьи 238 ГК Украины). То есть, брачный договор не может заключаться по доверенности.

Чтобы избежать долговых "неожиданностей", в договоре необходимо урегулировать ответственность каждого из супругов перед кредиторами. Важно прописать, что каждый из супругов отвечает перед своими кредиторами исключительно своим личным имуществом. В противном случае, по умолчанию действует норма о том, что после получения супругами в собственность кредитных средств, дальнейшая обязанность по их возврату супругов выполняется солидарно. Но кредитор сможет солидарно взыскать средства только если докажет, что они использованы в интересах семьи.

Надо должным образом защитить свою личную частную собственность. В брачном договоре следует корректно сформулировать положения о возможности владеть, пользоваться и распоряжаться личной частной собственностью по своему усмотрению, совершать любые действия относительно своего имущества без согласования вопроса с другим супругом и без получения его / ее согласия. Отдельно прописать, что указанное положение действует даже при условии, если за время брака такое имущество существенно увеличилось в своей стоимости вследствие трудовых или денежных затрат одного или обоих супругов.

Отдельного внимания требуют бизнес-активы. Так, распоряжение любыми имущественными правами, в том числе приобретения или прекращения права на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, других предприятий, права на ценные бумаги (акции, облигации) или на другое, что относится к имущественным правам требует детального урегулирования.

Упростит жизни супругам указание, что при заключении любых сделок, в том числе, требующих нотариального удостоверения, по любому имуществу одним из супругов, не требуется получение согласия от другого.

Дивиденды от ценных бумаг, проценты по вкладам в учреждения банков, а также заработная плата, пенсия, другие доходы, полученные каждым из супругов можно освободить от "имущественной общности" и отнести к личному имуществу одного из супругов.

Заключать брачный договор для многих еще крайне необычно. Недавний фильм "Брачная история" американского режиссера и сценариста Ноа Баумбаха показывает до боли правдоподобную историю, которая касается каждой семейной пары в процессе развода. Трудности, которые ждут людей впереди, трудно переоценить, так как мирно разделить все поровну и пойти каждый своим путем почти невозможно.

Сколько стоит заключить брачный договор в Украине?

Стоимость нотариальных услуг стартует от 7-8 тысяч гривен, и растет в зависимости от "масштабности" брачного договора (недвижимое имущество, денежные средства и т.д.). Нужно понимать, что отдельная плата будет за составление текста брачного договора. Плата за такие услуги будет составлять от 13 000 гривен. Конечно можно найти и меньшую цену, но качество таких услуг будет ставиться под сомнение.