Священника и пограничника поймали на контабанде сигарет в Румынию

Священник Московского патриархата был в состоянии алкогольного опьянения и готовился к полету через границу на автожире.

Пограничника и священника разоблачили на контрабанде сигарет с использованием летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сказано, что по злоумышленникам велось наблюдение несколько месяцев и поймали их, когда готовился полет в Румынию на около поселка Вышково Хустского района в четырех километрах до румынской границы.

"Пилотом автожира оказался офицер Госпогранслужбы", – сказано в сообщении.

Помимо пограничника разоблачили еще четырех человек, которые могут быть причастными к контрабанде.

Один из контрабандистов имел признаки алкогольного опьянения – священник УПЦ Московского патриархата.

Возле места взлета нашли 19 ящиков сигарет, один грузовик и три внедорожника.

Напомним, 2 ноября, несколько десятков жителей Закарпатья пикетировали пограничное подразделение "Богдан" из-за задержания трех местных контрабандистов.