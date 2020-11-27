"Они превратились в дойных коров" – в МВД начали проверки иностранных студентов в украинских ВУЗах

Каждый шестой иностранец — студент медицинских вузов, получает приглашение в Украину, но здесь не учится, а просто "покупает" свои текущие зачеты и экзамены.

После ДТП в Харькове с участием иностранного студента Министерство внутренних дел Украины начало проверку ряда высших учебных заведений, в которых получают образование иностранцы. Проверку ВУЗов проводили при поддержке Государственной миграционной службы совместно с Министерством здравоохранения Украины.

Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, уже проверили несколько ВУЗов: "Среди них – Национальный медицинский университет имени Богомольца, Харьковский национальный университет им. Каразина, а также Донецкий национальный медицинский университет, у которого есть филиалы в Мариуполе и Кропивницком".

По словам чиновника были выявлены существенные различия между документами, которые предоставили ВУЗы и списками студентов, состоящих на учете в Донецкой и Кировоградской областях, за счет несоответствия данных в приказах на зачисление.

"То есть, результат следующий: в университетах людей числится гораздо больше, чем в миграционной службе. Чего, в принципе, быть не должно, – отметил замминистра внутренних дел. – После проверки, выборочной, которую уже провели в нескольких медицинских учебных заведениях, оказалось, что каждый шестой студент иностранец получает приглашение в Украину, но здесь не учится".

По его словам, в связи с этими нестыковками будет проведена проверка данных в части того, что "разрешение на приезд в Украину было предоставлено только тем, кто действительно вступил, кто желает учиться и соблюдать миграционное законодательство".

"В высших учебных заведениях должна быть борьба с коррупцией, чтобы только те студенты, которые учатся, получали зачеты, а не те, кто давал взятки. Иностранные студенты превратились в дойных коров", – пояснил Геращенко. – Фиксировались случаи, когда иностранный студент даже не живет в Украине, но ему странным образом ставятся все зачеты и экзамены. То есть, иностранец спит у себя на родине, а ему все необходимые оценки ставят".

Спикер МВД добавил, что министерство намерено создать сайт, на котором будет собираться информация обо всех иностранных студентах: "В дальнейшем есть план создать Единый информационный портал, куда будет выписана информация о всех иностранных студентах, которым предложено учиться в Украине".

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Кроме того, Геращенко подробно рассказал о ДТП, которое произошло 7 ноября в центре Харькова, и с которого начались эти проверки. Тогда выяснилось, что 22-летний виновник аварии — гражданин Египта и имеет разрешение на то, чтобы проживать в Украине на основании обучения.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, три человека в тяжелом состоянии были доставлены в харьковские больницы. Водитель "Volkswagen" не справился с управлением и совершил наезд на 9-летнего мальчика, 48-летнего мужчину и женщину примерно 50-лет, находившихся на "островке безопасности".