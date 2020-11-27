На Донбассе нужен новый аэропорт, – глава Комитета по реинтеграции Дмитрий Лубинец

Новый аэропорт нужен для привлечения инвестиций на Донбасс.

Украина нуждается в строительстве нового аэропорта на территории Донбасса, так как его отсутствие негативно сказывается на привлечении инвестиций в регион.

Об этом во время видеоконференции заявил глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, сообщают "Донецкие новости".

По его мнению, необходимо принять два закона. Первый связан с предпринимательской деятельностью: если бизнес на Донбассе создает рабочие места и ввозит средства производства, то для него нужно не просто упрощать оплату НДС ввозного, а нужно, чтобы не оплачивались налоговые пошлины.

Еще один закон должен касаться выведения капитала. Именно такой закон позволит развивать производство как в целом в Украине, так и отдельно в Донецкой и Луганской областях.

По словам главы Комитета ВРУ, на территории Донецкой и Луганской областей есть особенности. В частности, Луганщина требует воплощения в жизнь важного инфраструктурного проекта, связанного с железной дорогой. Такое постановление в Верховной Раде зарегистрировано под номером 4145, и оно будет принято, заверил Лубинец.

"По Донецкой и Луганской области нет ни одного аэропорта, и постоянно поднимается вопрос – его нужно открыть. Поверьте, привезти инвестора, когда ты его привозишь в Запорожье или Харьков, а потом везешь несколько часов в Донецкую или Луганскую область – это не способствует развитию", – добавил он.

Также Лубинец отметил вопрос по работе Мариупольского порта, через который можно вывозить продукцию.

"Через Керченский пролив, РФ создает дополнительные неурядицы для работы порта", – сказал он.

Отметим, 19 октября начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. Его пропускная способность – 400 пассажиров в час.