Россия на встрече ТКГ угрожала эскалацией на Донбассе, – Арестович

Представители России потребовали от Украины письменно подтвердить, что та "выходит из Минских соглашений".

Советник делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что на последнем заседании ТКГ, которое прошло в среду, 25 ноября, в режиме видеоконференции, сторона РФ вела разговор на повышенных тонах.

"Лично у меня сложилось полное впечатление, что россияне хотят полностью выбить Минские соглашения и "нормандский формат", как жанр, чтобы его не существовало. Такой драки я не помню вообще, ни за ту историю 6 лет, ни за те 6-7 лет, в которых я участвовал. Это если брать подгруппы и общие заседания", – сообщил Арестович в эфире "Апостроф TV".

По его словам, после того, как глава ТКГ Леонид Кравчук потребовал вмешательства ОБСЕ и расследования недавней гибели украинского солдата от пули российского снайпера, Россия сменила тон: "Все сразу сорвалось на повышенные тона. Оно так и планировалось, видимо. И начинается примерно такое: "Украина, подтвердите письменно, что вы выходите из Минских соглашений, заявите это прямо сейчас. Вы готовы к эскалации, вы готовы ко всем последствиям?". И так далее".

Арестович добавил, что в настоящее время РФ засыпает эфиры сообщениями о том, что Украина выходит из Минских соглашений, и "в ближайшее время будут качать эту тему", в попытке "провалить ее на нижний уровень – разговаривайте, мол, с ОРДЛО".

Такие зявления были сделаны в преддверии новой встречи ТКГ, которую инициировала украинская сторона в ходе переговоров 25 ноября, и которая должна пройти на следующей неделе.

На днях Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак оценил перспективы силового сценария развития событий на востоке Украины. "Украинский генеральный штаб не видит военного решения конфликта на Донбассе", – заявил Хомчак.

По его словам, Киев не может взять регион под контроль по трем причинам: возможное вмешательство России в конфликт; высокие потери среди личного состава среди украинских военнослужащих; необходимость вести боевые действия в густонаселенных районах, что сулит потерями среди гражданских.

Кроме того, 27 ноября Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал некое новое решение Совбеза по Донбассу, отметив, что после 9 декабря 2020 года заканчивается срок действия "плана А".

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", – отметил он. Секретарь не стал прямо говорить, что запасной план является силовым сценарием.

Напомним в последнее время в пророссийских и сепаратистских каналах массово появляются сообщения об активизации обстрелов с украинской стороны и переброске военной техники ВСУ к линии разграничения. Кроме того, в последнее время некоторые зарубежные СМИ публикуют ложные сведения, о наступлении Киева на Донбасс. Так российский военный журналист Юрий Котенок, выступающий на стороне сепаратистов опубликовал фейковую карту ситуции на линии разграничения, которую сейчас тиражируют азербайджанские Telegram-каналы:

"В азербайджанских социальных сетях сегодня начали постить дезинформацию по ситуации в Донбассе – о продвижении украинской армии и чуть ли не о полномасштабных боях. Выкладывают даже какие-то карты "от турецких блогеров".

Ерунда полная, но зачем это делается – понятно. Совершенно ясно, что идет информационная подготовка к наступлению, а турки и вовлеченные в это бакинские медиаресурсы будут активно в этом участвовать на стороне киевского агрессора", – написал пророссийский блогер, недавно получивший ранение в карабахском городе Шуши.