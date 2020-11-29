После трагедии отключением аппаратов ИВЛ в Жолкве во всех больницах Украины проверят оборудование

Из-за отключения света погибли два пациента, находившиеся на аппаратах ИВЛ. Расследуется служебная халатность.

Во всех больницах Украины проверят оборудование в связи с трагической ситуацией, которая произошла на днях во Львовской области.

Почти полтора часа, с 17:50 до 19:10 27 ноября, в Жолковской центральной районной больнице отсутствовало электроснабжение: в это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

О том, какие меры будут предприняты в связи с этой трагедией, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook: "Из-за отключения электроснабжения в Жолковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешков Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось. В то же время больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически".

На место ЧП срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. "Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", – отметил Степанов.

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в больнице имеются два электрических генератора, на случай аварийных отключений. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй находился в гаражном помещении на территории больницы и вообще не был подключен к электросети.

Департамент здравоохранения Львовской ОГА начал служебную проверку относительно действий медицинских работников Жолковской ЦРБ. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 367 ("служебная халатность") и части 2 статьи 119 ("убийство по неосторожности") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотренное санкциями статей — лишение свободы на срок до восьми лет.