Разумков выздоровел и показал фото негативного ПЦР-теста на Covid-19

Председатель украинского парламента выздоровел в аккурат к началу рабочей недели.

В понедельник, 30 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков продемонстрировал негативный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"Наконец-то снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!", – написал председатель парламента у себя в Facebook, опубликовал лабораторную выписку, а также отметился в Верховной Раде Украины.

Это уже не первый ПЦР-тест на предмет выздоровления: 26 ноября очередное тестирование показало, что Разумков все еще болеет Covid-19. Хотя сам спикер ВР, по его словам, чувствовал себя неплохо.

О том, что он болен коронавирусом Разумков сообщил почти три недели тому, в среду, 11 ноября. После этого заявления политик ушел на самоизоляцию и находился в ней до сих пор. Его обязанности в Верховной Раде временно исполняла заместитель главы парламента Елена Кондратюк.

В тот же день, а точнее, уже вечером 11 ноября о своем заболевании коронавирусом сообщил вице-премьер Алексей Резников. На следующий день, 12 ноября Covid-19 выявили у первого заместителя главы парламента Руслана Стефанчука. 14 ноября глава МОЗ Максим Степанов тоже заявил, что заболел. Несколько раньше, 9 ноября, коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского. В тот же день Covid-19 нашли у главы Офиса Президента Андрей Ермака. Зеленский, Ермак и Степанов на днях практически одновременно выздоровели.