"Молчанова - оставь нас в покое!" Фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный"

"Оставьте в покое рынок. Нам политика ваша не нужна. Вы уже с жиру беситесь — и ваша Влада Борисовна (Молчанова, — ред), и все с ней вместе взятые. Мы здесь работаем, пусть оставит нас она в покое" — заявила одна из предпринимателей.

Фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный" вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО "Сучасніринковіінновації" и владельца компании — застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. В руках они держали плакаты: "Молчанова — оставь нас в покое!" и "Фермеры против застройки "Столичного". Люди возмущены тем, что Молчанова пытается осуществить рейдерский захват "Столичного" и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса. Об этом идет речь в сюжете медиа-проекта "Правовой контроль", опубликованном на YouTube — канале проекта.

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Журналисты отмечают, что для своих целей Молчанова наняла порядка 20 "активистов", которые разместили несколько плакатов при входе на "Столичный" с заявлениями о том, что рынок якобы принадлежит экс-президенту Виктору Януковичу, и все доходы идут прямиком ему в карман. Однако конкретизировать свои требования активисты не смогли, сославшись на собственную некомпетентность. В то же время они открыто рассказали, что им за участие в "акции" пообещали заплатить 700 гривен. По информации журналистов, «активисты» приехали из Чернигова на новых дорогих автобусах.

"Нам денег заплатили — вот мы и стоим. По крайней мере, обещали заплатить. Мне 700 гривен", — говорят это молодые люди прямо на камеру.

"Фактически, есть группа людей, которых можно "попросить" решить любой вопрос, а в качестве аргумента сказать, что они буду бороться с Януковичем. Как вам схема для рейдерских захватов?" — задали риторический вопрос журналисты.

Впрочем, предприниматели "Столичного", которые вышли на пикет, чтобы противостоять Владе Молчановой и ее псевдоактивистам заявляют, что будут до последнего отстаивать свой рынок.

"Оставьте в покое рынок. Нам политика ваша не нужна. Вы уже с жиру беситесь — и ваша Влада Борисовна (Молчанова, — ред), и все с ней вместе взятые. Мы здесь работаем, пусть оставит нас она в покое" — заявила одна из предпринимателей.

"Мы не понимаем, что происходит. Какие-то активисты, плакаты, хотят рынок снести, застроить… Зачем? Где нам работать? Как нам кормить свои семьи? А наши работники? Куда они пойдут?" — возмущаются фермеры.

Журналисты не исключают, что предприниматели правы утверждая, что активисты отстаивают интересы застройщика Влады Молчановой. Ведь "Столичный" находится на территории Софиевской Борщаговки, где, в последние годы, строительство жилых массивов осуществляется бешеными темпами. А территория 160 гектар, на которой располагается рынок, является весьма "лакомым куском" для строительных компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что компания — застройщик StolitsaGroup планирует совершить захват крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", чтобы на его месте начать строительство.