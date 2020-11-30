Сытник незаконно был назначен на должность главы НАБУ и это решение КС никто не отменял, - О.Тараров

Артём Сытник не имеет права возглавлять Национальное антикоррупционное бюро Украины после решения Конституционного суда о незаконности его назначения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров.

«КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял, и оно имеет силу закона!» — сказал он.

Олег Татаров также отметил, что в отношении Артёма Сытника расследуется ряд уголовных производств.

«По решению суда следователи исследовали его электронную корреспонденцию и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей! Все это делает невозможным дальнейшее пребывание Сытника во главе антикоррупционного ведомства!» — отметил он.

Замглавы ОПУ напомнил о низком уровне доверия населения к этой антикоррупционной структуре.

«Согласно последним социологическим исследованиям, уровень доверия к НАБУ на сегодня едва ли не самый низкий среди всех правоохранительных органов. Кроме того, необходимо учесть, что Бюро – это все же не украинская история, к сожалению, она находится за пределами нашей страны», — подчеркнул он.

При этом Олег Татаров добавил: «Я убеждён, что корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Сытник. Он не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером украинским судом, и это решение суда вступило в законную силу» — резюмировал он.

Напомним, Кабинет Министров в ходе заседания 26 ноября одобрил проект «переходного» закона, которым предлагается разрешить Артёму Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя