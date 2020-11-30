На Закарпатье в ДТП погибли 5 человек, среди которых двое детей

Водитель легковушки, выехав на встречную полосу, врезался в грузовик.

На Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погибли пять человек, включая двух детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла около села Лалово Мукачевского района, на дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Scania.

"Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение", – заявили в местной полиции.

Кроме водителя, в аварии погибли все пассажиры легковушки: 45-летний мужчина, 44-летняя женщина и 13-летний мальчик. Еще один мальчик, его ровесник, скончался позже в реанимации, сообщает пресс-служба МВД.

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Напомним, утром 13 ноября в Киеве произошло ДТП. Легковой автомобиль Hyundai с наклейками такси Uber вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Трагедия случилась на Окружной дороге, возле завода "Электронмаш". По словам Антона Геращенко, водитель работал за рулем сверхурочно и просто заснул.