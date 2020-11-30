Самым читаемым изданием в Офисе президента оказался журнал Фокус

В 2021 году в офис на Банковой будут еженедельно доставлять сразу 15 экземпляров Фокуса.

На сайте по контролю госзакупок Prozorro появился список периодических изданий, которые выписали в Офисе президента Украины на 2021 год. Как выяснилось, на столах у чиновники высшего ранга кроме Фокуса лежат журналы "Новое время", "Корреспондент", "Факты и комментарии" и "Український тиждень".

Некоторые СМИ в Офис президента будут поступать в одном экземпляре, другие (вероятно, более популярные) — в нескольких. Самым читаемым, судя по этому списку, в офисе на ул. Банковой оказался еженедельник Фокус — его выписали целых 15 экземпляров.

"Еженедельник Фокус" – 15 экземпляров одного номера; "Новое время страны" – 14; "Корреспондент" – 12; "Факты и комментарии" – 10; "Український тиждень" – 6; "Голос Украины" – 6; "Урядовий кур’єр" – 6; "Комсомольская правда (КП в Украине)" – 4; "Деньги UA " – 3; "День" – 3; "Власть денег" — 3; "Аргументы и факты" – 2; "БИЗНЕС" — 2.

Напомним, что Фокус — это общенациональный социально-политический еженедельник и интернет-портал. Уже больше 14 лет "Фокус Медиа" уверенно занимает лидирующие позиции на медиарынке Украины, делая упор на оперативную подачу качественной и актуальной информации, взвешенный и объективный контент.

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