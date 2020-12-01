Рада планирует ввести декретный отпуск для мужчин

Документ призван обеспечить равные возможности матери и отца на уход за ребенком.

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект № 3695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

За законопроект проголосовал 301 народный депутат.

Никто из депутатов не проголосовал против, однако пятеро — воздержались. Закон был подготовлен по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Законопроект предлагает три нововведения:

сокращение рабочего времени для родителей, которые воспитывают детей без матери (или в случае длительного лечения матери) и у которых дети в возрасте до 14 лет, или же если ребенок с инвалидностью;

отец сможет получить одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

равные права отца и матери на декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (сейчас право отца на декрет понимается как производное от права матери на такой отпуск. Т.е. только мать может делегировать право на декрет отцу или другим родственникам. А если мама ребенка – самозанятая или ФЛП, она и вовсе не имеет права на отпуск, поскольку не состоит в трудовых отношениях).

Напомним, правительство 25 ноября решило возобновить выплату пособия на детей для ФЛП ("ФОПов") упрощенной системы первой и второй группы, пострадавших от карантинных ограничений.