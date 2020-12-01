Единственному осужденному в Украине за госизмену депутату отменили приговор

Верховный суд отменил приговор в 12 лет тюрьмы и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение.

Верховный суд Украины в кассации отменил приговор осужденному за госизмену экс-депутату Верховной Рады Крыма Василию Ганышу, который получил 12 лет тюремного заключения и направил уголовное производство против него на новое апелляционное рассмотрение. Об этом сообщил адвокат Ганыша Андрей Руденко, передает РБК-Украина.

"Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", — рассказал он.

Мотивацию судебного решения адвокат отказался обнародовать.

Ганыш является единственным крымским депутатом, который после задержания на материковой Украине получил тюремный срок за госизмену.

Напомним, в первый раз бывшего вице-мэра Феодосии и экс-депутата Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Прокуратура АРК обвинила его в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик назвал обвинения необоснованными, и заявил, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о "присоединении" Крыма к России.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. С января 2016 года Ганыш находится под домашним арестом. В ноябре прошлого года его приговорили к 12 годам тюрьмы. В январе 2020 Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор Василию Ганышу.