При этом предусмотрен переходный период в применении закона в течение 18 месяцев.

Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 309 народных депутатов. Закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Отмечается, что при этом предусмотрен переходный период в применении закона в течение 18 месяцев.

Также, за нарушение правил торговли табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками будут наказывать штрафом от 6800 до 13 600 грн.

Под нарушением подразумевается продажа в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местной власти как таких, где розничная торговля этими товарами запрещена.

Напомним, министерство здравоохранения Украины призывает воздержаться от курения электронных сигарет, поскольку никаких исследований, подтверждающих их эффективность, не проводилось.

В то же время, комментируя призывы Минздрава воздержаться от употребления таких сигарет, дилеры и реализаторы утверждают, что негативные заявления Минздрава об электронных сигаретах распространяются с подачи табачных компаний, которые хотят устранить растущую конкуренцию.