Идею Радуцкого поднять стоимость пачки сигарет до 200 грн раскритиковали эксперты, - СМИ

Против инициативы кардинального увеличения стоимости сигарет выступили многочисленные эксперты.

Инициатива некоторых депутатов Верховной Рады и общественной организации «Життя» поднять цену за пачку сигарет до 200 гривен встретила волну критических замечаний со стороны многих экспертов. Об этом пишет Главком.

О желании поднять стоимость сигарет, пишет издание, недавно заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По данным Главкома, идея повышения налогов была подкинута депутатам организацией «Центр общественного представительства «Життя».

Против инициативы кардинального увеличения стоимости сигарет выступили многочисленные эксперты.

«Вместо того, чтобы поднимать экономику и благодаря этому увеличивать ресурсы и бюджет, и частного бизнеса, они душат их», — приводит Главком слова экс-министра экономики Украины, президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового по поводу инициативы Радуцкого.

Предлагая повысить стоимость сигарет, Радуцкий и «Життя» опираются на выводы некоего исследования налогообложения, проведенного Киевской школой экономики. Однако главный редактор журнала «Деньги» Александр Крамаренко так и не смог получить материалы этого исследования, в котором якобы говорится о том, что повышение цены не приведет к уменьшению поступлений в бюджет.

Реальные же цифры Счетной палаты, на которые опирается Крамаренко, говорят об обратном.

«По данным журналиста, уровень выполнения поступлений от акцизного сбора за 2019 — всего 76,5%. То есть план поступлений, построенный по принципу «поступления = уменьшился объем легальной продажи * увеличена ставка акцизного сбора» показал полный провал», — пишет издание.

Уже сегодня уровень контрабанды и контрафакта, по данным агентства Kantar, оценивается в 6,9%, а потери бюджета составляют 4,5 млрд гривен. С увеличением цены сигарет этот показатель возрастет многократно и, соответственно, уменьшатся поступления от легального рынка.

Сегодня средний курильщик тратит на сигареты до 25% своего дохода. При увеличении стоимости пачки в четыре-пять раз он неизбежно будет делать выбор в пользу нелегального сектора.

«В экономике так не работает… Очевидно, что нельзя просто повышать акциз, потому что вам так нравится. Вы должны исходить из реальных уровней благосостояния и привыкания потребителей к новым ценам», — говорит экономист Борис Кушнирук.