В Николаеве из-за горе-мастера в 169 квартирах многоэтажки из газовых приборов полилась вода

Виновнику ЧП придется оплатить все восстановительные работы и материальный ущерб пострадавшим соседям. Но его пока не нашли.

В Николаеве 28 ноября один из жителей дома №83 на улице Шоссейной во время самовольного подключения газового водонагревателя перепутал шланги и подключил воду к газопроводу. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

В результате в многоквартирном доме из газовых приборов потекла вода. Пришлось перекрыть газоснабжение в 169 квартирах.

Подачу газа смогут восстановить только после проверки всех газовых приборов во всех квартирах дома. Жильцу, который спровоцировал происшествие, придется оплатить все ремонтно-восстановительные работы, услугу возобновления газоснабжения в доме, а также компенсировать материальный ущерб пострадавшим от его действий, говорят газовщики.

"Сколько времени необходимо, чтобы провести все ремонтно-восстановительные работы, сказать трудно, — сказано в сообщении предприятия. — Газопровод в доме придется вскрывать, сливать воду и осушать сети. — Неизвестно, какое количество приборов требует диагностики, как быстро газовщики получат доступ ко всем квартирам, сколько счетчиков требует поверки, ремонта или даже замены".

В комментариях под сообщением "Николаевгаза" одна из жительниц сообщила, что установлена ​​квартира, которая "виновата" в аварии, однако там пока никого нет. "Розыск предлагают проводить нам. Иначе ни о каком подключении системы речь не идет", – пишет одна из пострадавших.

Напомним, в октябре в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области без газа остались 3,5 тыс. человек. 28 октября в 11:35 на территории газораспределяющей станции в с. Березовское Дергачевского района произошел взрыв.