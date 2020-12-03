Kernel раскроет секреты технологической эффективности и повышения доходности на онлайн-форуме

Ежегодный форум PRO100 AGRO 2020 состоится 10 декабря в формате онлайн-вебинара. В прошлом году мероприятие стало событием национального масштаба и собрало более 1000 ключевых партнеров Kernel и украинских аграриев.

«Kernel продолжает делиться собственным опытом современного агропроизводства. В этом году участников форума ждет много примеров стабильного и эффективного развития агробизнеса в турбулентный период, мировые тренды и зарубежные практики антикризисного менеджмента. В онлайн-формате будут представлены кейсы компании по внедрению технологических решений, исследования новейших препаратов для увеличения урожайности и реальный опыт применения инновационных технологий, опробованных на 550 000 га! Полученные знания агропроизводители смогут направить на увеличение урожайности и повышение своей доходности», — уверяют организаторы мероприятия.

Спикеры PRO100 AGRO 2020 — эксперты Kernel с уникальным опытом на мировом и украинском аграрных рынках. Программа мероприятия рассчитана на 4 часа, в рамках которых запланированы 8 выступлений:

• Александр Головин, директор по закупкам зерновых и масличных культур Kernel

Тема: «Развитие и трансформация проекта Open Agribusiness»

• Аркадий Лунгул, руководитель научно-исследовательского отдела Kernel

Тема: «Результаты полевых испытаний технологий выращивания 2020 года»

• Михаил Журба, заместитель руководителя научно-исследовательского отдела Kernel

Тема: «Многолетние результаты испытаний биологических препаратов и технологии поддержания плодородия почв»

• Александр Доценко, главный агрохимик Kernel

Тема: «Системы питания кукурузы и подсолнечника в Kernel»

• Евгений Сапиженко, заместитель директора Агробизнеса по инновационному и цифровому развитию Kernel

Тема: «Использование инструментов мониторинга состояния полей для повышения процента достижения их потенциала»

• Юрий Пономаренко, ведущий инженер-исследователь Kernel

Тема: «Подходы к техническому обеспечению интенсивных технологий, оптимизация парка техники»

• Виталий Андрющенко, главный технолог проекта Open Agribusiness Kernel

Тема: «Технологическое сопровождение в проекте Open Agribusiness. Возможности, преимущества, достижения»

• Дмитрий Грушецкий, основатель студии аграрных систем SAS, соведущий YouTube-канала AGROSPHERA

Купить билет на PRO100 AGRO 2020 — Online можно по ссылке: http://pro100agro.com/

Воспользуйтесь возможностью увеличить урожайность и повысить свою доходность!