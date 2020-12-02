В Раде подняли вопрос о проведении местных выборов на подконтрольной части Донбасса

В профильном комитете ВР запустили сбор справок о том, насколько безопасно проведения голосования на "прифронтовых" территориях.

В Раде была инициирована процедура проверки возможности применения избирательного права на освобожденных от оккупации территориях Донбасса.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат, член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Очень интересная дискуссия произошла на заседании комитета местного самоуправления. Обговаривали вопрос проведения выборов на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской области. Присутствующий на заседание губернатор Донецкой области по моему требованию пообещал собрать справки по вопросу безопасности проведения выборов", – написал парламентарий.

Речь идет о председателе Донецкой областной военно-гражданской администрации, подполковнике юстиции Павле Кириленко. Главой Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства является еще один представитель "СН" Андрей Клочко.

Кроме того, Качура отметил, что лидер партии "Слуги народа" поддержал инициативу с выборами в районах у линии разграничения: "Знаковым для меня была поддержка Александром Корниенко необходимости проведения выборов в местные органы власти, как только появится такая возможность".

Напомним, 17 июля Верховная Рада 237 голосами назначила местные выборы на 25 октября 2015, установив, что голосование не состоится в аннексированном Крыму и на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

В документе отмечается, что возможность проведения выборов на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей определит Центральная избирательная комиссия. ЦИК, в свою очередь, ссылаясь на заявления Донецкой и Луганской ОВГА, заявил, что проведение выборов на указанной территории – невозможно.