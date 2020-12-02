Правительство готовит проект массового тестирования на коронавирус в Киеве и крупных городах

Вакцинация в Украине может начаться во втором квартале 2021 года.

Кабмин работает над проектом "тотального тестирования" на коронавирус. Приоритеты: Киев и область, областные центры и города с населением более 100 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Корреспондент".

О деталях и сроках, в том числе о том, какой тест тест какого вида планируется использовать, премьер не сказал.

В отношении вакцинации Шмыгаль отметил, что сейчас правительство готовит детальный план действий и ведет переговоры с поставщиками.

"Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca", – сказал он.

Премьер-министр рассчитывает, что вакцинация в Украине начнется во втором квартале 2021 года.

Напомним, в ноябре министр Кабинета министров Олег Немчинов говорил, что массовое тестирование в Украине планируется только в "красных" регионах. Сейчас "цветовое" карантинное деление регионов отменено.

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту – это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку – это работники сферы здравоохранения", – сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов. Он также сообщил, что COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.