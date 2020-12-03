Президент подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине

Владимир Зеленский инициировал разработку соответствующей Национальной стратегии до 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 12 апреля 2021 года. Об этом говорится в президентском указе №533/2020 от 3 декабря.

Отмечается, что стратегию подготовят для создания безбарьерного пространства в различных аспектах жизни человека, равных возможностей для всех общественных групп населения для самореализации, получения образования, трудоустройства, развития способностей и потенциала, обеспечения системного и комплексного подхода к реализации принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности, поддерживая инициативу общественности.

"Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ученых, экспертов, с учетом лучшего отечественного и международного опыта (должен, – ред.) разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине", – говорится в тесте указа.

Эта стратегия должна быть направлена на распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрения принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, ранее Зеленский утвердил своим указом новую Стратегию национальной безопасности Украины.