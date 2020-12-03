IBUILD 2020. Продовжується online-голосування в номінації "Вибір споживача"

Продовжується online-голосування в номінації "Вибір споживача", що відбувається в рамках VІІІ Всеукраїнської будівельної премії IBUILD 2020.

До його завершення лишається рівно тиждень. І вже 10 грудня будуть оголошені кінцеві результати.

Зробити вибір можна за посиланням: https://cutt.ly/hhiXTff

Ознайомлюємо з проміжними результатами голосування:

· Креатор-Буд – 17%

· ІБК Обрій – 16%

· Lev Development – 13%

· Інвестиційно-будівельна компанія «Авантаж» — 8%

· Будівельна група "Синергія" – 7%

· ENSO – 7%

· Інші компанії – 5% та менше.

Номінантами опитування стали забудовники та девелопери — Інвестиційно-будівельна компанія «Авантаж», ГК "Атлант", Гефест, Експрес-Буд, ІБК Обрій, Інтергал-Буд , Київміськбуд, Ковальська, Креатор-Буд, Lev Development, Ліко-Холдінг, Мартинов, РІЕЛ, Будівельна група "Синергія", Стандарт Буд Полтава, ЧСМП "Строитель-П", Строй Сіті Девелопмент, Недвижимость ALEF Estate, Avalon, BUd development, City One Development, Daytona — Development Company, DIM, ENSO, GEOS — ГЕОС, KADORR Group, KAN Development, KSM-Group, Linevich Group, Perfect Group, Royal House, Stolitsa Group, UDP девелоперська компанія.

Голосувати за номінантів може, кожен бажаючий.