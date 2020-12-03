В Киеве мужчина ворвался в церковь и угрожал перерезать себе горло

Врачи обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения.

В церкви на улице Магнитогорской в Киеве мужчина угрожал перерезать себе горло разбитой бутылкой, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Патрульные были на месте в считанные минуты и пытались наладить контакт с мужчиной, однако полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал", – сообщили полицейские.

Подобрав подходящий момент, один из полицейских схватил мужчину за руку и отобрал острый предмет, а затем вызвали скорую помощь. По предварительной информации, врачи обнаружили у него признаки наркотического опьянения и отправили в больницу.

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