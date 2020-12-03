В Мариуполе из окна больницы выпал 30-летний мужчина

В больнице самоубийца посещал своего больного отца и выпрыгнул в окно именно из-за его болезни.

В Мариуполе в областной больнице интенсивного лечения из окна 8 этажа выпал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня утром, 3 декабря, в полицию поступило сообщение, что возле больницы в Центральном районе Мариуполя обнаружено тело 30-летнего мариупольца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт", — сказано в сообщении.

Директор областной больницы Ольга Голубченко сообщила, что погибший 30-летний мужчина — житель соседней области. В больнице он посещал своего больного отца и выпрыгнул в окно именно из-за его болезни, передает местный телеканал ТВ7.

"Он приехал проведать папу с мамой. Побыл с ними. Мама куда-то отвлеклась, вышла из палаты. Мужчина открыл окно и выпал. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что просит его ни в чем не винить. Что ему очень тяжело смотреть на болезнь отца. И ему жаль маму", — рассказала Голубченко.

Его мать вернулась в палату, и не найдя сына закрыла окно. А медперсонал был занят своими делами.

"Медицинский персонал был занят измерением температуры, делали утренние процедуры пациентам. Никто ничего из персонала не видел", — сообщила Голубченко.

Напомним, недавно Фокус разбирался, почему люди с COVID-19 выбрасываются из окон украинских больниц и что вызывает отклонение психики — коронавирус сам по себе или гнетущее чувство неопределенности.