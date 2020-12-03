Полиция оштрафовала 85 человек за нарушение карантина в киевском метро (фото)

Общая сумма штрафов составила 65 450 гривен.

С начала карантина киевские правоохранители зафиксировали 148 нарушений соблюдения карантина в столичной подземке. 63 протокола были направлены на рассмотрение в районные суды города. На 85 граждан был наложен штраф за неправильное ношение индивидуальных средств защиты

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"С начала карантина столичные правоохранители составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях… Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф правами полиции метрополитена за неправильное ношение индивидуальных средств защиты на общую сумму 14 450 гривен", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что три человека были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 65 450 гривен

Начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук отметил, что правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок в метро, в первую очередь проводят превентивные мероприятия и разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты.

"На нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол, – сказал Киричук.

В киевской полиции заявили, что правоохранители также оказывают в метро гражданам помощь, раздавая защитные маски тем, кто их не имеет. Вместе с тем, полиция призывает граждан не нарушать установленные противоэпидемические мероприятия.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если Киев попадет в "красную" карантинную зону, то столичное метро могут опять закрыть.