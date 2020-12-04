Полиция объявила подозрение известной блогерше: угрожала следователю порчей (фото)

Алена Лоран назвала действия полиции "ментовским произволом".

Полиция Киевской области сообщила о подозрении блогерше Алене Лоран, потому что она угрожала навести порчу следователю, которая ведет дело в отношении мужа блогерши.

О подозрении сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как утверждают правоохранители, блогерша два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции, в частности, "пользуясь своей публичностью в социальных сетях", пыталась запугать правоохранителя, чтобы та приняла положительное решение по уголовному делу, в котором фигурирует муж Лоран.

В частности, следователь сообщила мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. После этого, как говорят в полиции, Лоран решила препятствовать деятельности следователя.

"Угрожала "магическими способностями", чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

В итоге 31-летней блогерше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя). Санкция предусматривает штраф до 1700 грн, исправительные работы на срок до одного года либо арест на срок до трех месяцев.

Сама Алена Лоран в своем Instagram несколько раз прокомментировала действия полиции, назвав это "ментовским произволом". По ее словам, домой приехали оперативники и изъяли телефоны, планшет, карты Таро, книги о "магии" и т. п. Она добавила, что следователь "испугалась порчи, что шиза уже развилась прислать опер группу для изъятия у меня карт Таро".

"Собственно, я не отрицаю, что занимаюсь эзотерикой, и то, что она этого боится, ее личные проблемы", – пишет блогерша.

Также она говорит, что следователь "копала" на ее мужа, хотя в деле доказательств его вины нет. Кроме этого, женщина заявила о процессуальных нарушениях со стороны полиции, в частности, они не хотели ждать адвоката.

Отметим, в октябре участники преступной банды похитили 6-летнюю дочь Алены Лоран ради получения денежной выгоды в размере 200 тысяч долларов за возвращение ребенка.