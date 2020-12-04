ФСБ России сообщила о перестрелке на границе с Украиной, один человек убит

Двоим, по словам сотрудников ФСБ, удалось скрыться на территории Украины.

На границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате чего один человек убит. Как сообщает ФСБ России, трое неизвестных людей с оружием якобы пытались прорваться в РФ из Украины.

Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. По данным российских спецслужб, при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

В результате перестрелки один из нападавших был убит. Двоим, по словам сотрудников ФСБ, удалось скрыться на территории Украины.

Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", убитый относится к криминальным элементам.

По данным Telegram-канала, россияне намерены заявить, что эта могла быть группа людей из Украины для организации террористического акта в России.

"Такое заявление ФСБ хочет сделать для дискредитации Украины в глазах мировой общественности", – говорится в сообщении.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии "УП", что украинская сторона пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке на границе с РФ.

Отметим, ранее в Луганской области, в районе приграничного с Россией села Диброва пограничники задержали россиянина, который в военной форме незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине.