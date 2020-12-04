Митинги ФЛП в пятницу: под Радой начались стычки с полицией, к протестующим вышли депутаты

Митингующие продолжают добиваться отказа от обязательных кассовых аппаратов

В пятницу, 4 декабря под Верховной Радой продолжаются протесты предпринимателей, не согласных с введением нового фискального законодательства, которое предусматривает обязательное использование ЧП-шниками кассовых аппаратов, а также введение штрафов за нарушения в налоговых отчетах.

Как сообщает журналист Telegram-канала "PavlovskyNews" с места событий, народный депутат Николай Тищенко вместе с группой других нардепов от "Слуги народа", вышел к протестующим. Рядом с Тищенко были замечены представители фракции "СН" Жан Беленюк и Дмитрий Налетов.

"Мы пришли не прятаться под куполом и оббегать полицейскими кордонами. Не надо нас защищать от народа", – отметил Тищенко и предложил собравшимся предпринимателям принять новый закон, который будет разработан совместно с представителями малого и среднего бизнеса.

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Движение транспорта в правительственном квартале перекрыто. Как передает "Киев оперативный", заблокированы улицы Шелковичная и Грушевского. В частности, протестующие стоят на проезжей части от Крепостного переулка до Европейской площади, а также контролируют выезд на улицу Институтскую. Часть колонны протестующих двинулась под Офис Президента.

Со сцены "налогового майдана" звучат требования обеспечить предпринимателям конституционное право каждого украинца на труд. Полиция Киева, в свою очередь, призывает организаторов и участников протестных мероприятий соблюдать заявленный ними мирный формат проведения акции.

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Согласно сообщению МВД, некоторые участники акции ведут себя агрессивно: "Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и непродолжительная толкотня".

На двух "активных активистов", как написали в полиции, уже составлены административные протоколы по статье 173 за мелкое хулиганство.

Как сообщает журналист канала "PavlovskyNews", по состоянию на 10:00 утра пятницы, протестующие "ФОПы" перекрыли весь правительственный квартал: "Начались стычки с полицией". Одна из таких потасовок попала на видео:

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"ФОПы приняли за нардепа обычного прохожего. Набросились на него, полиция их оттеснила", – сообщает канал "Dtp.kiev.ua". Как отмечает издание, предприниматели требуют от депутатов полной отмены кассовых аппаратов, а не отсрочки на их введение.

В ролике, снятом с места событий парламентским фотографом Ян Доброносовым, народный депутат от "СН" Святослав Юраш, который также вышел к протестующим, рассказывает собравшимся, что закон о введении кассовых аппаратов был отсрочен. На что собравшиеся ему отмечают, что отсрочки никакой нет, а "рискованные группы" в документе так и остались.

Напомним, согласно принятому на днях закону №4439д, отсрочка на год введения кассовых аппаратов касается только плательщиков единого налога 2-4 групп. В то же время, обязательное использование регистраторов расчетных операций для "рисковых" групп остались в силе. В частности, с первого января 2021 года кассовые аппараты должны использовать предприниматели, предоставляющие услуги через сеть Интернет, а также рестораны, кафе и другие общепиты, ювелирные магазины, розничные торговцы б/у-шными товарами, турагентства, отели, продавцы текстиля и деталей для автотранспорта.