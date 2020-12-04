"Гоп-стоп" в центре Киева: грабители забрали у потерпевшего даже кроссовки, оставив ему свои

Среди прочего, у мужчины отобрали телефон, рюкзак и документы.

В ночь на пятницу, 4 декабря, в столице Украины трое злоумышленников ограбили мужчину. Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева у себя в Telegram: "не побрезговали даже обувью".

"Сегодня ночью патрульные получили вызов на улицу Михайловскую, где трое мужчин отобрали у заявителя телефон, рюкзак и документы. Забрали даже кроссовки потерпевшего и оставили ему свои", – сообщается в публикации.

После того, как инспекторы Шевченковского управления полиции получили звонок от ограбленного мужчины и выяснили приметы нападавших, на место прибыла следственно-оперативная группа, чтобы обследовать прилегающую территорию.

[ + – ] Источник: Telegram / Патрульна поліція Києва

"Вскоре полицейским удалось разыскать трех человек, которые подпадали под описание. У одного из них был рюкзак и телефон потерпевшего, а другой был в кроссовках заявителя", – рассказали в полиции. О своих дальнейших действиях правоохранители не сообщили.

Напомним, недавно в Борисполе, Киевской области, двое злоумышленников напали на прохожего мужчину, отобрав у него батон хлеба, спички, сигареты и "мивину".