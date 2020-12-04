Виктор Медведчук: Министр здравоохранения Степанов должен быть отправлен в отставку за ложь и циничные манипуляции

Получающий прямые указания из посольства США для продвижения политики, представляющей угрозу национальной безопасности Украины, лоббирующий интересы фармакологических компаний Соединенных Штатов ценой жизни и здоровья миллионов украинцев, министр Степанов идет на прямую ложь, уверен Медведчук

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня с трибуны Верховной Рады фактически осуществил явку с повинной, считает председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук. Степанов заявил: «…Десятки тысяч медиков хотели бы выйти к стенам парламента и сказать: хватит. Хватит делать вид, что система здравоохранения как-то работает».

Это справедливая оценка тому бардаку и хаосу, который царит в украинской медицине: невыплате средств медперсоналу, который, ежедневно рискуя собой, борется с пандемией; отсутствию кислорода и масок; смерти людей из-за отсутствия резервных генераторов; нехватке инфекционистов и тысяче других проблем – всему тому, за что министр Степанов несет прямую, полную и персональную ответственность, заявил Медведчук.

Министра Степанова возмущает, что люди, которые борются с коронавирусом, «еле сводят концы с концами», и почему-то он решил рассказать об этом Верховной Раде. Хотя именно на нем лежит ответственность за контроль над доплатами медикам, которые до них не доходят, за работу с пациентами, заразившимися COVID-19, считает глава ОПЗЖ, заявили в ОПЗЖ.

Более того, получающий прямые указания из посольства США для продвижения политики, представляющей угрозу национальной безопасности Украины, лоббирующий интересы фармакологических компаний Соединенных Штатов ценой жизни и здоровья миллионов украинцев, министр Степанов идет на прямую ложь, уверен Медведчук. В частности, в эфире одного из телеканалов он заявил: «По российской вакцине – я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию, то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности».

Третья стадия клинических исследований не ставит целью проверку безопасности препарата, отметил Медведчук. Это происходит на первых двух стадиях. На третьей стадии применения оценивается только эффективность препарата при больших (десятки тысяч испытуемых) группах пациентов. "Заявления министра свидетельствуют либо о его полной профнепригодности, либо о его преступной предвзятости и стремлении ввести в заблуждение Украинский народ", — заявил политик.

"В то время как в больницах ежедневно умирают люди, а их родные и близкие смотрят на это, будучи не в силах помочь, в то время как число заболевших бьет рекорд за рекордом, а в Российской Федерации уже с 7 декабря стартует массовая вакцинация населения, говорить о том, что «российской вакцины не существует», может только циничный лжец. И новые смерти наших сограждан будут на его совести", — уверен председатель политсовета ОПЗЖ.

Пандемия коронавируса требует решительных и эффективных действий. Но ключевым и первым из них должен стать не карантин выходного дня или локдаун. Первым таким действием должна стать немедленная отправка в отставку неэффективного министра, который умышленно вводит в заблуждение и власть, и граждан Украины, который является полностью подконтрольным посольству США, никак не заинтересованному в сохранении жизни украинцев, считает Медведчук.