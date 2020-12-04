У Степанова нет плана борьбы с пандемией, - эксперт

Работа Степанова — провальная, считает Владислав Мулык

"Кто там временные? Слазь!"(с) г. Степанова – в отставку! Немедленно. Пока ситуацию еще можно исправить". Такое мнение высказал политический эксперт Владислав Мулык в своем Facebook.

"Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку. А зря, потому как работа Степанова просто провальная", — уверен Мулык. "Страна не подготовилась ко второй волне коронавируса, количество заболевших растет с каждым днем и перевалило за 15 тысяч/сутки, а министр не удосужился обнародовать какой-либо план борьбы с пандемией. Тогда зачем нам такой министр, который ведет страну к пропасти?", — удивляется политический эксперт.

Министерство здравоохранения за этот год не закупало аппараты ИВЛ, КТ и кислородные станции, а просто передало деньги, выделенные на борьбу с вирусом, на дороги и это преступное решение, которое должны расследовать правоохранительные органы, считает эксперт. "И если бы Степанов был адекватным министром, он бы выразил протест и ушел с поста еще летом. Но нет, он своим молчанием одобрил эту преступную халатность правительства", — отмечает он.

Степанов может похвастаться увеличением количества ПЦР-тестов, но и происходит это благодаря увеличению мощностей частных лабораторий, за что украинцы платят из своего кармана – по 1-1,5 тыс. за тест, напоминает Мулык: "То есть Минздрав просто развивает частный медицинский бизнес. А где лечить украинцев, если госпитали в ужасном состоянии и там не хватает койко-мест?"

"Ну а ситуация с карантином – это вообще ниже дна", — комментирует эксперт. "С подачи Степанова был введен локдаун выходного дня, а потом министр выходит и говорит – да он вообще был бессмысленным. Так может, Степанов из своего кармана пусть компенсирует убытки тысяч украинцев, которые те понесли из-за идиотских недокарантинов? Кто ответит за этот непрофессионализм? Опять никто?".

"Так пусть Степанов!)", — резюмирует Владислав Мулык.