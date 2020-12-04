В Чернобыльской зоне лошади Пржевальского погибли в стальных петлях браконьеров (фото)

Трупы кобылы и жеребенка обглодали волки и другие звери.

В Чернобыльской зоне неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь лошадей Пржевальского и в них задохнулись.

Об этом сообщили работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Трупы кобылы и жеребенка, которые попались в ловушки браконьеров, обглодали волки и другие звери.

Работники заповедника сообщили, что о ловушках им сообщил аноним.

"Второго декабря сотрудники Чернобыльского заповедника получили анонимное сообщение о вопиющем факте гибели лошадей Пржевальского с удавками на шеях у с. Корогод. Ученые сразу выехали на место возможного преступления. Как оказалось, действительно, в петли из металлического троса попал сначала жеребенок возрастом до одного года, а затем взрослая особь (возможно, кобыла). Животные пытались освободиться из ловушек, но погибли. Трупы объели волки и вороны", – говорится в сообщении.

Сотрудники заповедника отмечают, что на территории Зоны отчуждения установлена не одна такая ловушка.

"Канализационные колодцы, остатки натянутых проводов, особенно колючих, проржавевшие металлические трубы и т.д. – это все необходимо собирать, утилизировать, расчищать или засыпать. Однако самое страшное среди всего этого хлама — ловушки-петли на крупных копытных, сознательно установленные хищными двуногими, которых трудно назвать даже браконьерами, потому что это – живодеры, паразиты и бездушные циники", – говорится в сообщении.

Все собранные материалы вместе с заявлением были переданы в правоохранительные структуры. Теперь они должны отыскать преступников.

Статья Уголовного кодекса Украины ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в Ленинградской области РФ машинист электровоза спас привязанную к рельсам собаку, экстренно остановив электричку.