Под Сумами люди возмущаются свалкой медицинских отходов и боятся пробирок с "коронавирусной" кровью

Местные жители рассказали, что грузовики с большими мешками приезжали на стихийную свалку регулярно два месяца подряд.

В Старом Селе на Сумщине появилась незаконная свалка опасных отходов, сообщило издание "Спецкор".

На территорию складов, расположенных в селе, отходы привозили в больших мешках, обычно поздно вечером. Работают там местные жители, "которые любят выпить" Они получают 250 грн за пять часов сортировки отходов. "Говорят, что там медицинский мусор. Шел дождь, и все это в землю уходило. Мы очень боимся заразиться, там неизвестно что. Может от коронавирусных больных, что наиболее вероятно. Там крысы, они разнесут эту заразу по селу", – рассказала изданию жительница Старого Села.

Люди требуют у старосты села объяснений. Староста Сергей Еременко говорит, о том, что на склады свозят медицинские отходы, он знал. Но вместо того, чтобы вызвать полицию и экологов, доложил главе Нижнесыроватской общины (в ее состав входит Старое Село).

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Староста также рассказал, что в 2009 году склады, которые были в собственности крестьян, продали частному предприятию. Оно уже и пустило на свою территорию арендаторов.

Это подтвердил и владелец складов Сергей Некрасов. "У нас с октября действует договор об аренде с "Сумыполимербуд". Они нам сказали, что будут сортировать пластик. Но когда мы приехали с проверкой, то увидели там медицинские отходы", – комментирует Некрасов.

Он добавил, что дал арендаторам срок на приведение территории в порядок. В полицию он пока не обращался.

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Журналисты выяснили, что предприятие "Сумыполимербуд" было зарегистрировано год назад по сумской адресу. Основной вид деятельности – производство изделий из пластмассы. Заниматься утилизацией, и тем более медицинских отходов, оно не имеет права.

Предприятие зарегистрировано по адресу, где находятся заброшенные склады. Их администрации нет и никогда не было, сказали работники складов, расположенных рядом. На территории кучи мусора, подобного тому, что привезен в Старое Село.

Единственный телефонный номер, который указан в договоре аренды и в реестре фирм, принадлежит человеку, который, по его словам, успел проработать на предприятии одну неделю. Далее он заболел, и его уволили.

Искать того, кто оставил под открытым небом опасные медицинские отходы, будет теперь уже полиция – жители Старого Села написали заявление. Убирать же отходы, скорее всего, придется руководителям общины, на территории которой их выбросили, делают вывод в "Спецкоре".

Напомним, Сумская область создает больше всего опасных отходов на один квадратный километр в Украине. Об этом свидетельствуют данные Рейтинга экологической безопасности регионов, подготовленного Фокусом.

Половина субъектов, утилизирующих опасные медицинские отходы, не имеют ни кадров, ни оборудования, чтобы этим заниматься. Об этом в интервью Фокусу заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.