ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина начало расследование трат из антикоронавирусного фонда

В своем обращении депутаты заявили, что почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы «Большая стройка», "разворованы "Укравтодором" и подставными участниками тендеров".

Государственное бюро расследований по депутатскому обращению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука и народного депутата от этой же политсилы Рената Кузьмина открыло дело и начало следственные действия по факту "разворовывания действующей украинской властью средств антикоронавирусного фонда", выделенных на финансирование программы Президента Украины «Большая стройка».

В своем обращении депутаты заявили, что почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы "Большая стройка", "разворованы "Укравтодором" и подставными участниками тендеров". В документе говорится, что доступ к этим средствам получили шесть компаний, победивших в тендерах «Укравтодора»

"Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы Президента Украины "Большая стройка". Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний – "победителей" тендеров, объявленных "Укравтодором". В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: "победители" выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах – более 14 млрд грн", – говорится в депутатском обращении.

ГБР сообщает, что на основании фактов, изложенных в обращении, 25 ноября 2020 года в Единый реестр досудебных расследований под №42020000000002282 внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины («Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением»).