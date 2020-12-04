Одесский аэропорт стал частным – теперь ООО "Международный аэропорт Одесса"

При этом земля, на которой расположен одесский аэропорт, по-прежнему остается в коммунальной собственности.

Государственная авиационная служба Украины выдала одесскому аэропорту сертификат эксплуатанта: теперь он стал частной компанией ООО "Международный аэропорт Одесса".

Об этом сообщает 04868.com.ua.

Ранее в течение многих лет сертификат эксплуатанта выдавался КП (коммунальному предприятию) "Международный аэропорт Одесса", но в конце июля 2020 года действие прежнего сертификата закончилось. Его продлили на четыре месяца, а заявку на получение документа подало уже не КП, а ООО "Международный аэропорт Одесса".

Согласно закону, сертификат эксплуатанта, который выдает Госавиаслужба Украины, должны иметь все аэропорты страны. Документ содержит полную информацию обо всех технических службах аэропорта, а также сведения о подготовке авиационных специалистов, и наличия у них свидетельств об окончании специальных курсов и допусков.

Регламентирует процедуру выдачи сертификата документ, который называется "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів". В нем указывается, что заявитель должен предоставить уполномоченному органу (Госавиаслужбе Украины) документы на землю, на которой расположен аэродром. Документация должна включать в себя контракты, договоры об аренде, разрешения между привлеченными лицами.

Издание отмечает, что земля, где расположен одесский аэропорт, по-прежнему остается в коммунальной собственности. Никаких решений о передаче этого земельного участка в ООО одесский горсовет не принимал.

"Без такого решения Госавиаслужба просто не имела права оформить сертификат, однако это было сделано, что может стать основанием для открытия уголовного производства", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 году Кабмин выделил дополнительно 253 млн грн на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Одесса".