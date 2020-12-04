На Закарпатье реставрировали уникальное видео с видами Ужгорода 90-летней давности (видео)

На кадрах показано как выглядел центр города, пешеходный мост, замковая стена Ужгородского замка и Кафедральный собор.

Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого реставрировал уникальное видео, на котором можно увидеть каким был Ужгород в 1930 году.

"Мы попытались восстановить качество видео современными технологиями: искусственный интеллект для увеличения размера и дополнительные фильтры для повышения детализации", – подписали кинохронику реставраторы.

На кадрах показано как выглядел центр города, пешеходный мост, замковая стена Ужгородского замка и Кафедральный собор почти 100 лет назад.

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Ужгород – уютный многонациональный город на самом западе Украины. От Киева его отделяет 812 км и Карпатские горы.

Название города происходит от речки Уж, которая разделяет город на две части. Набережная привлекает туристов и местных жителей своей живописностью во все времена года. Здесь находится знаменитая липовая аллея — самая длинная в Европе (2,2 км).

Главный туристический объект города – Ужгородский замок. В нем расположен этнографический музей – отсюда открываются потрясающие виды на город. Совсем рядом с замком находится еще один интересный объект – скансен, или музей под открытым небом. Здесь собраны уникальные деревянные церкви и дома XVII–XIX веков изо всех уголков Закарпатья.