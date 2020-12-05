Под Запорожьем в реке затонула груженая баржа (фото)
По предварительной информации, баржа перевозила щебень.
В реке Днепр под Запорожьем затонула баржа, которая, по предварительной информации, перевозила щебень.
Об этом в Facebook написал очевидец, житель Запорожья Сергей Швайковский.
"Затонула самоходная баржа метрах в пятидесяти от берега со стороны Разумовки", – написал он.
Как сообщили Telegram-каналу PavlovskyNEWS в речной информационной службе, в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет".
По их информации, капитан специально вел судно на мель, чтобы потом можно было разгрузить транспорт и достать все необходимое.
Никто из членов экипажа не пострадал. Причины аварии будет устанавливать специальная комиссия.
Отметим, ранее российская баржа с зерном затонула у побережья Керченского полуострова. Разлива топлива, жертв и пострадавших не было.