Под Запорожьем в реке затонула груженая баржа (фото)

По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

В реке Днепр под Запорожьем затонула баржа, которая, по предварительной информации, перевозила щебень.

Об этом в Facebook написал очевидец, житель Запорожья Сергей Швайковский.

"Затонула самоходная баржа метрах в пятидесяти от берега со стороны Разумовки", – написал он.

Как сообщили Telegram-каналу PavlovskyNEWS в речной информационной службе, в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет".

По их информации, капитан специально вел судно на мель, чтобы потом можно было разгрузить транспорт и достать все необходимое.

Никто из членов экипажа не пострадал. Причины аварии будет устанавливать специальная комиссия.

Отметим, ранее российская баржа с зерном затонула у побережья Керченского полуострова. Разлива топлива, жертв и пострадавших не было.