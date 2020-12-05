Задушили ради квартир и денег: украинского музыканта нашли убитым (фото)

Злоумышленники планировали спрятать труп под Киевом, залив его бетоном.

В субботу, 5 декабря, пропавшего еще в конце ноября украинского музыканта Александра Деревянко нашли убитым. Правоохранители уже арестовали двух предполагаемых причастных к преступлению.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что 22 ноября двое мужчин 1985 и 1989 годов рождения ради завладения деньгами, двумя квартирами и другими материальными ценностями напали на 65-летнего одинокого киевлянина в его доме, когда тот давал частные уроки музыки. Злоумышленники избили мужчину, а потом задушили.

После совершения преступления нападавшие забрали документы на квартиру. Тело обмотали полиэтиленовыми пакетами, одеялом и картоном, а затем вывезли его в гаражи под Киевом. Там преступники планировали спрятать труп, залив его бетоном.

Задержанным объявили о подозрении по пункту 6 и 12 части 2 статьи 115 УКУ. Санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Прокуратура просит суд избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, гитарист и аранжировщик Александр Деревянко работал с популярными украинскими артистами, включая, как пишет РБК, Тину Кароль. В последние годы давал частные уроки игры на гитаре.